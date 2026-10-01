Возраст 8+
Мастер-классы
Про событие
Мастер-класс по созданию подвесной композиции в технике чеканки по фольге. Лёгкое движение воздуха, мягкий блеск золота, и птицы, которые будто парят прямо у тебя дома... Такую красоту ты сможешь создать своими руками под руководством мастера. Каждая птица со своим характером, узором и движением. А вместе они составляют арт-объект, ловящий свет и притягивающий взгляды. Все материалы предоставляются. Умение рисовать не требуется. Количество мест ограничено. Запись в тг @i_nova_p
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