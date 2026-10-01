ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Кемерово
  2. События

Золотая стая

среда
улица Мичурина, 120Б/1

Начало:

Завершение:

2000₽
Возраст 8+
Мастер-классы

Про событие

Мастер-класс по созданию подвесной композиции в технике чеканки по фольге. Лёгкое движение воздуха, мягкий блеск золота, и птицы, которые будто парят прямо у тебя дома... Такую красоту ты сможешь создать своими руками под руководством мастера. Каждая птица со своим характером, узором и движением. А вместе они составляют арт-объект, ловящий свет и притягивающий взгляды. Все материалы предоставляются. Умение рисовать не требуется. Количество мест ограничено. Запись в тг @i_nova_p

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Кинопросмотр «Семь жизней»
Кинопросмотр «Семь жизней»

Бесплатно

Осенний коллаж
Осенний коллаж

300₽

Вечер блюза с группой «Blues Not Dead»
Вечер блюза с группой «Blues Not Dead»

1000₽

Экскурсия в Музей угля
Экскурсия в Музей угля

300₽

Киновстреча «Искупление»
Киновстреча «Искупление»

Бесплатно

Квартирник
Квартирник

600₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьи