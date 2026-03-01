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Жизнь в розовом цвете. Эльза Скиапарелли

Коворкинг Goodline
Советский проспект, 49А

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700₽
Возраст 16+
Выставки
Еда

Про событие

Первая открытая встреча кемеровского сообщества «Кутюрная» — модная лекция от Ольги Галковской + фуршет и общение. Разговор о розовом как о состоянии — о тоске, нежности и смелости, о цвете в искусстве и повседневной жизни. Главной героиней лекции станет Эльза Скиапарелли (Elsa Schiaparelli, 1890–1973) — итальянский модельер, одна из самых влиятельных фигур моды XX века. Эльза работала в Париже в 1920–1930-х годах и считалась главным авангардистом высокой моды того времени. Она сотрудничала с художниками-сюрреалистами — в том числе с Сальвадором Дали и Жаном Кокто. Их совместные работы сделали моду частью художественного эксперимента: платья с омарами, шляпы-туфли, скелетные силуэты. Как Эльза Скиапарелли связана с розовым цветом — узнаем на лекции! Формат камерный, количество мест ограничено. Рекомендуемый дресс-код (сюрприз) — в розовом цвете.

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