Персональная выставка Алексея Шкляра — подарок к 35-летию музея-заповедника «Красная Горка». Название выставки «Жесть» — прямое указание на материал авторской скульптуры, а также необычайно эмоциональную составляющую. Художник уверенно работает с тактильной глиной, прочным металлом, брутальным бетоном, и даже с хрупким льдом. Выставка-приглашение к размышлению о таинстве творческого процесса создания из холодного и грубого металла лёгких, парящих форм, наполненных искрящейся энергией мастера, его попыткой придать моменту формат скульптурной печати. Вход по предварительный записи. Режим работы выставки уточнять по телефону