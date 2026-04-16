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Жесть

Здание Главной конторы Кемеровского рудника, Гравийная улица, 40/1

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Завершение:

от 250₽ до 400₽
Возраст 0+
Выставки

Про событие

Персональная выставка Алексея Шкляра — подарок к 35-летию музея-заповедника «Красная Горка». Название выставки «Жесть» — прямое указание на материал авторской скульптуры, а также необычайно эмоциональную составляющую. Художник уверенно работает с тактильной глиной, прочным металлом, брутальным бетоном, и даже с хрупким льдом. Выставка-приглашение к размышлению о таинстве творческого процесса создания из холодного и грубого металла лёгких, парящих форм, наполненных искрящейся энергией мастера, его попыткой придать моменту формат скульптурной печати. Вход по предварительный записи. Режим работы выставки уточнять по телефону

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