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Женский клуб + мк по лепке

Творческая мастерская «Ковёр»
улица Мичурина, 120Б/1

Начало:

Завершение:

2000₽
Возраст 16+
Мастер-классы

Про событие

Встреча женского клуба в коллаборации с творческой мастерской «Ковёр». Что тебя ждёт: - Мастер-класс по ручной лепке из глины - Свободное обсуждение на тему «Как важно нам, девочкам, поддерживать друг друга» - Вкусный чай - Фотограф Запись в тг @Dykalisdidi

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