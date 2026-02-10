Женский клуб + мк по лепке
улица Мичурина, 120Б/1
Начало:
Завершение:
2000₽
Возраст 16+
Мастер-классы
Про событие
Встреча женского клуба в коллаборации с творческой мастерской «Ковёр». Что тебя ждёт: - Мастер-класс по ручной лепке из глины - Свободное обсуждение на тему «Как важно нам, девочкам, поддерживать друг друга» - Вкусный чай - Фотограф Запись в тг @Dykalisdidi
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