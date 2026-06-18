В чём сила женщины? В умении сохранять любовь там, где осталась только боль? В её тихой, но несгибаемой силе? Женщины выйдут на сцену, чтобы рассказать удивительные истории. Не только о себе. О целом поколении. О том, что им часто больно, обидно и страшно. О жестокости, с которой они сталкиваются, и о трудностях, которые, кажется, невозможно преодолеть.