Возраст 16+
Спектакли
Про событие
В чём сила женщины? В умении сохранять любовь там, где осталась только боль? В её тихой, но несгибаемой силе? Женщины выйдут на сцену, чтобы рассказать удивительные истории. Не только о себе. О целом поколении. О том, что им часто больно, обидно и страшно. О жестокости, с которой они сталкиваются, и о трудностях, которые, кажется, невозможно преодолеть.
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