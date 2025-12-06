Персональная выставка Армана Симоняна. Название выставки — это первая фраза Армана на русском после переезда в Кузбасс из Армении восемь лет назад. Он — один из ключевых деятелей альтернативной Кемеровской культуры. Человек, дающий площадку для самых разнообразных творческих проектом. Он гончар, оформитель, организатор событий, и просто хороший парень. Настало время показать Армана как художника. Ивент на грани армянского изобилия и дрожащей кузбасской индустриальности. Яркий постимпрессионизм, тонкая душа и суровый Кузбасский флоу. Программа: 6 декабря ??18:00 — Открытие дверей ?18:30 — Приветственное слово ?19:00 — Медиаторский тур ?21:00 — Afterparty с Views ??Весь день: фуршет, напитки, искусство, арт-медиаторы ? ?7 декабря: ?16:00 —Открытие дверей ?16:30 — Приветственное слово ?16:00 - 19:00 —Масштабный abstract impressionism performance от Армана ?Весь день: фуршет, напитки, искусство, музыка, нарды 6 декабря // open doors 18:00 + afterparty 21:00 - 1000 руб/вход 7 декабря // open doors 16:00 — 1000 руб/вход Оба дня — 1600 руб/вход