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Завтрак с Тиффани

Коворкинг Goodline
Советский проспект, 49А

Начало:

Завершение:

700₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

Лекция о том, как ювелирный дом стал символом мечты.

Есть бренды, которые создают украшения. А есть те, что создают легенды. Tiffany & Co — из вторых.

На лекции разберёшь феномен Tiffany вместе с Олей Галковской — человеком, который глубоко погружён в тему и умеет говорить о бренде с настоящим вкусом.

В программе:

  • История легендарного Tiffany Diamond
  • Как Tiffany "изобрели" помолвочные кольца
  • Откуда взялся тот самый Tiffany Blue

Всё это — за завтраком, в уютной компании и с настроением, которое хочется сохранить.

Дресс-код: Tiffany blue / black / жемчуг / очки

Количество мест ограничено.

Запись обязательна, по кнопке «Купить билет».

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