Лекция о том, как ювелирный дом стал символом мечты.
Есть бренды, которые создают украшения. А есть те, что создают легенды. Tiffany & Co — из вторых.
На лекции разберёшь феномен Tiffany вместе с Олей Галковской — человеком, который глубоко погружён в тему и умеет говорить о бренде с настоящим вкусом.
В программе:
- История легендарного Tiffany Diamond
- Как Tiffany "изобрели" помолвочные кольца
- Откуда взялся тот самый Tiffany Blue
Всё это — за завтраком, в уютной компании и с настроением, которое хочется сохранить.
Дресс-код: Tiffany blue / black / жемчуг / очки
Количество мест ограничено.
Запись обязательна, по кнопке «Купить билет».