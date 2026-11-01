Молодой добрый комик, выступающий очень остро, но в то же время без грязи и пошлости. Объездил в этом году 40 городов как разогревающий Вики Складчиковой. И ему есть, что рассказать. Регалии Замрата: Победитель Money Mic VK Победитель Стендап Рулетка на ТНТ Финалист Битва за Время VK Финалист Лиги Городов на ТНТ Сбор гостей в 19:30. Начало в 20:00.