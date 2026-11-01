ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Кемерово
  2. События

Замрат Вартанянц. Стендап концерт

Наследие
Октябрьский проспект, 28к2

Начало:

Завершение:

от 600₽ до 1000₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Молодой добрый комик, выступающий очень остро, но в то же время без грязи и пошлости. Объездил в этом году 40 городов как разогревающий Вики Складчиковой. И ему есть, что рассказать. Регалии Замрата: Победитель Money Mic VK Победитель Стендап Рулетка на ТНТ Финалист Битва за Время VK Финалист Лиги Городов на ТНТ Сбор гостей в 19:30. Начало в 20:00.

Контакты

Телефон

Telegram

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Валера Киракосьян. Стендап концерт
Валера Киракосьян. Стендап концерт

от 1200₽

Бесплатные психологи
Бесплатные психологи

от 500₽

Открытый микрофон
Открытый микрофон

300₽

Саша Малой
Саша Малой

от 1800₽

Импров шоу
Импров шоу

от 800₽

Стас Старовойтов «Дико извиняюсь»
Стас Старовойтов «Дико извиняюсь»

от 1500₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьи