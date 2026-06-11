Возраст 18+
Стендап
Про событие
Стендап-комик с механическим сердцем, широкой душой и потрясающей самоиронией. Участник проектов: "Stand Up" на ТНТ, "Comedy Баттл", гость шоу "Быстрые свидания". Тебя ждёт стендап, импровизация и просто весёлый вечер. Сбор гостей в 19:30. Начало в 20:00.
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