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Заколдованный лес. Хэллоуин

Harat's pub
Ноградская улица, 5

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Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Волки вышли на охоту, совы разбудили ночь, а у старого костра уже собирается вся нечисть… Говорят, кто пойдёт на огонёк, попадёт в самую безумную русскую сказку. Здесь страшные сказки оживают, лесные духи танцуют, а веселье не стихает до самого утра. Бронь столов по телефону

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