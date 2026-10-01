Заколдованный лес. Хэллоуин
Ноградская улица, 5
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Бесплатно
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Волки вышли на охоту, совы разбудили ночь, а у старого костра уже собирается вся нечисть… Говорят, кто пойдёт на огонёк, попадёт в самую безумную русскую сказку. Здесь страшные сказки оживают, лесные духи танцуют, а веселье не стихает до самого утра. Бронь столов по телефону
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