Десятый полумарафон по бегу с синхронным стартом по всей стране. В программе: — 4 дистанции для любого уровня подготовки — развлекательное шоу — диджей-сеты и концертная программа — фуд-пойнты с перекусами и сувенирные зоны Старт от Ледового дворца «Кузбасс», а сами трассы пройдут по Притомскому проспекту. Время старта: 1 км 11:30 21.1 км 13:00 ПСБ 5 км 13:15 10 км 13:15