ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Кемерово
  2. События

Забег.рф

Ледовый дворец Кузбасса, Притомский проспект, 12

Начало:

Завершение:

от 2100₽ до 4680₽
Возраст 6+
Фестивали

Про событие

Десятый полумарафон по бегу с синхронным стартом по всей стране. В программе: — 4 дистанции для любого уровня подготовки — развлекательное шоу — диджей-сеты и концертная программа — фуд-пойнты с перекусами и сувенирные зоны Старт от Ледового дворца «Кузбасс», а сами трассы пройдут по Притомскому проспекту. Время старта: 1 км 11:30 21.1 км 13:00 ПСБ 5 км 13:15 10 км 13:15

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

ПЕЛЕНА | PELENA
Выбор редакции
ПЕЛЕНА | PELENA
до

от 1500₽

Открытие фестиваля. ПЕЛЕНА
Выбор редакции
Открытие фестиваля. ПЕЛЕНА

от 2700₽

Аудиовизуальный перформанс (17:00). ПЕЛЕНА
Выбор редакции
Аудиовизуальный перформанс (17:00). ПЕЛЕНА

от 2900₽

Открытие Стартового городка
Открытие Стартового городка

Бесплатно

Аудиовизуальный перформанс (20:00). ПЕЛЕНА
Выбор редакции
Аудиовизуальный перформанс (20:00). ПЕЛЕНА

от 2900₽

Ночная программа. ПЕЛЕНА
Выбор редакции
Ночная программа. ПЕЛЕНА

от 2700₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста