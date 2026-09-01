Вечер эмо и инди музыки от андеграунд исполнителей.

Всего на одну ночь тебя заберут из осени обратно в лето. Туда, где ещё тепло, музыка звучит громче, а вечер кажется вечным, чтобы снова встретиться со старыми знакомыми и познакомиться с новыми группами.

62-й проезд - дебютанты с разношерстным инди-панком. Интересные рифы, смена настроений и никаких рамок. От песен, под которые хочется беситься, до грустных и серьезных в одном сете.

apletin - one-man-band, который год назад обзавёлся составом и уже не в первый раз выступает на сцене. Разнообразный в настроениях инди-рок с меланхоличными текстами в этот раз разогреет концерт и не оставит тебя равнодушным.

виа Ivan Vishnevskiy - дебютанты с экспериментальной смесью классического инди и шумной электроники, меланхоличные зарисовки разбросанные по репертуару, в котором каждый сможет увидеть своё отражение.

pawwwuk - уже известная всем группа молодых ребят, передающих свою энергию через музыку. Тексты песен — это спектр эмоций, любви и переживаний, подчёркиваемых энергичными, танцевальными и иногда тяжёлыми инструменталами.

Sentябрь Moego Serdца - единственная эмокор-команда в Кемерове. Согреет и разобьёт твоё сердце тяжелыми брэйкдаунами и мелодичными припевами.

VELVET FUNERAL (rinetdiaz) - драматик-альт-эмо поп-рок кавер-бенд, который в этот раз будет радовать любимыми треками, знакомыми каждому.

FC/DC - чёрно-розовый

Соблюдение дресс-кода будет поощряться на входе

Сбор гостей с 19:00, начало в 20:00.