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  1. Кемерово
  2. События

За гранью маршрутов

уточняй у организатора

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300₽
Возраст 6+

Про событие

Это будет не просто прогулка по городу, а настоящее расследование, в котором ты сможешь принять активное участие. На экскурсии ты затеряешься в нетуристических маршрутах и откроешь очарование старых улиц. Ты ответишь на вопросы: — Где был в городе скотный базар? — В каком дворе спрятано наследие Хмелевского? — Был ли Достоевский в Кемерово? Экскурсия пройдёт в границах Соцгорода — первых каменных кварталов Кемерова. Старт: Район Дворца молодёжи. Точное место тебе подскажут после оплаты. Запись обязательна

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