Это будет не просто прогулка по городу, а настоящее расследование, в котором ты сможешь принять активное участие. На экскурсии ты затеряешься в нетуристических маршрутах и откроешь очарование старых улиц. Ты ответишь на вопросы: — Где был в городе скотный базар? — В каком дворе спрятано наследие Хмелевского? — Был ли Достоевский в Кемерово? Экскурсия пройдёт в границах Соцгорода — первых каменных кварталов Кемерова. Старт: Район Дворца молодёжи. Точное место тебе подскажут после оплаты. Запись обязательна