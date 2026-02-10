ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Кемерово
  2. События

Йогатерапия позвоночника с гамаком

Студия «Реформа», Пионерский б-р, 3, офис 214

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 18+
Мастер-классы

Про событие

Терапевтический мастер-класс, направленный на улучшение мобильности позвоночника, снятие зажимов и укрепление мышц спины. На классе узнаешь как устроен позвоночник, почему движение так важно для его здоровья и как мягкая, грамотная нагрузка помогает телу чувствовать себя лучше. Практическая часть будет проходить с использованием гамака — это бережный формат работы, который помогает мягко вытянуть позвоночник, улучшить подвижность и снять лишнее напряжение. Практика будет спокойной и адаптированной под разный уровень подготовки. Проведёт занятие опытный тренер — Юлия Кузнецова.

Контакты

Телефон

Telegram

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Лагерь для взрослых «В пятницу!»
Лагерь для взрослых «В пятницу!»
c
по

10600₽

Фестиваль искусства, истории и науки «Уголь объединяет»
Фестиваль искусства, истории и науки «Уголь объединяет»
до

Бесплатно

Трендовые вазы
Трендовые вазы

от 1300₽

Гастрономический мастер-класс от «Moon Fish»
Гастрономический мастер-класс от «Moon Fish»

6000₽

Образовательная программа «PELENA L.A.B. 26»
Образовательная программа «PELENA L.A.B. 26»

Бесплатно

«Меня зовут Агнета». Киноклуб с психологами
«Меня зовут Агнета». Киноклуб с психологами

500₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста