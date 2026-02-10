Терапевтический мастер-класс, направленный на улучшение мобильности позвоночника, снятие зажимов и укрепление мышц спины. На классе узнаешь как устроен позвоночник, почему движение так важно для его здоровья и как мягкая, грамотная нагрузка помогает телу чувствовать себя лучше. Практическая часть будет проходить с использованием гамака — это бережный формат работы, который помогает мягко вытянуть позвоночник, улучшить подвижность и снять лишнее напряжение. Практика будет спокойной и адаптированной под разный уровень подготовки. Проведёт занятие опытный тренер — Юлия Кузнецова.