Будет много про нас — женщин. Время быть ближе к себе первозданной. Что тебя ждёт: — 14:00 практика женского здоровья/Оля — 14:30 женское здоровье/Кристина — 15:00 Кундалини Йога/Нелля Бонусом будет дорожка из гвоздей от Кристины. Мероприятие будет проходить во дворе Редакции, поэтому стоит одеться по погоде (кроссовки, лосины/штаны). Можно взять коврик по желанию. Требуется запись в Телеграм (кнопка выше).