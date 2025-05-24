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Welcome Day в студии By Love

Редакция
пр. Октябрьский, 28

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 12+

Про событие

Будет много про нас — женщин. Время быть ближе к себе первозданной. Что тебя ждёт: — 14:00 практика женского здоровья/Оля — 14:30 женское здоровье/Кристина — 15:00 Кундалини Йога/Нелля Бонусом будет дорожка из гвоздей от Кристины. Мероприятие будет проходить во дворе Редакции, поэтому стоит одеться по погоде (кроссовки, лосины/штаны). Можно взять коврик по желанию. Требуется запись в Телеграм (кнопка выше).

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