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Выставка Александра Львова «Притяжение красоты»

ул. Весенняя, 7, Библиотека городских историй

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Бесплатно
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Выставки

Про событие

В рамках открытия пройдет экскурсия по древнему искусству Сибири. Погрузит в историю каждого экспоната Ирина Аболонкова – кандидат исторических наук, заведующая научно-экспозиционным отделом музея-заповедника «Томская Писаница». Гостей ждут уникальные петроглифы, созданные более пяти тысяч лет назад в неповторимом минусинском стиле, впервые описанном Н. Л. Подольским в 1960-х годах. Можно будет не просто посмотреть древние изображения, а открыть для себя культуру и жизнь далёких предков.

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