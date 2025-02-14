В рамках открытия пройдет экскурсия по древнему искусству Сибири. Погрузит в историю каждого экспоната Ирина Аболонкова – кандидат исторических наук, заведующая научно-экспозиционным отделом музея-заповедника «Томская Писаница». Гостей ждут уникальные петроглифы, созданные более пяти тысяч лет назад в неповторимом минусинском стиле, впервые описанном Н. Л. Подольским в 1960-х годах. Можно будет не просто посмотреть древние изображения, а открыть для себя культуру и жизнь далёких предков.