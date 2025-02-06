Кисти и краски Александр Сергеевич взял в руки в детстве. С интересом изображал городскую природу, родной район. Любил рассматривать картины русских художников, среди которых его особо привлекали пейзажи Ивана Шишкина. В юности Александр Львов обучался искусству иконописи в мастерской при православном храме в городе Мариинск, где постиг традиции мастерства, а также техники поновления икон. Работы художника хорошо известны в России и за рубежом, его произведения хранятся в частных коллекциях Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярска, Калининграда.