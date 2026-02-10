Кинопоказ от киноклуба «Зерно». «Сны Акиры Куросавы» — 8 новелл, состоящих из обрывков воспоминаний, отголосков народных легенд и раздумий о судьбе своей маленькой страны в огромном мире. Восток, как известно, дело тонкое, и японский кинематограф в лице Куросавы, наверное, одно из лучших тому подтверждений. На встрече будешь угощаться чаями-кофеями-печеньями-попкорнами-конфетами. Запись в тг @sm.sahara \\ @galeinedry