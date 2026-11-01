Встреча с оттенком праздника, в честь 3-летия Клуба нескучных чтений «LIBERTRINO». Секретами вкусов и праздничного декорирования поделится Елена Ардеева — шеф-повар, выпускница школы кулинарного мастерства Аркадия Новикова. Тебя ждёт изысканная атмосфера, праздничный ужин, игристое и книги. Запись в тг @BoltonovaSvetlana Количество мест ограничено.