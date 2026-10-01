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Еда
Про событие
Дегустация, где ты примеришь на себя роль винодела-маэстро. Ты будешь не просто пробовать особенные вина, а станешь настоящим кутюрье вкуса — скроишь, соединишь и сошьёшь свой собственный, абсолютно уникальный винный купаж. Главная фишка вечера — лаборатория купажа: с помощью простых инструментов ты создашь свой собственный авторский купаж красного вина, со смелым балансом, который отражает именно твой вкус. P.S. За лучшее вино вечера будет приз. Количество мест ограничено.
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