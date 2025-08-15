Sergey Sterling (NY). Views. Караоке-бар Vibe Звёзды сошлись и Сергей прилетел на родину из Нью-Йорка. Информация для «новеньких»: Сергей Стерлинг — земляк, который с 2000х годов успешно занимался диджеингом и организацией мероприятий. Его Black вечеринки в «Маяке» посещало большое количество гостей, это был замечательный период для электронной сцены города Кемерово. В период 2020 года Сергей переехал жить в Новосибирск. Его талант собирать музыку в диджей-сеты сделал Стерлинга резидентом нашумевшего бара «Stories Basement». Также в дальнейшем он принимал непосредственное участие в организации сезона вечеринок в Шерегеше «Gesh House». С 2024 года Сергей живет в Нью-Йорке, США. Денсеры, количество билетов ограничено. Только заблаговременная покупка билета гарантирует тебе проход на вечеринку, ещё и по лучшей цене. Line Up: Sergey Sterling (NY) Tima Salomon & Taras Zakirov Mekhruzz Nata Eva Lanker Enter: First Release 1700 р. На входе 2200 р. Купить билет можно в tg @views__music (нажми на кнопку «Купить билет», чтобы перейти)