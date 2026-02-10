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Весенний девичник

Сыроварня
бульвар Строителей, 16

Начало:

Завершение:

4000₽
Возраст 18+
Мастер-классы

Про событие

Весна, вино, стиль и немного творчества. Лёгкое и красивое погружение в сезон обновлений!

Лекция от стилиста Алёны Фейст откроет главные акценты весны и лета 2026: оттенки, которые хочется носить, сочетания, в которые влюбляешься, и коллекции, за которыми стоит следить.

Небольшой практикум поможет взглянуть на привычные образы иначе — добавить деталей, глубины и настроения с помощью трендовых аксессуаров.

И всё это — в атмосфере уюта, с изысканными закусками и вином.

Количество мест ограничено

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