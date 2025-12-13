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  1. Кемерово
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Венок из натуральной голубой ели с декором

Арт-дом «Суть вещей»
Притомский проспект, 3А

Начало:

Завершение:

4350₽
Возраст 12+
Выставки
Мастер-классы

Про событие

Мастер-класс по созданию новогоднего венка. Перед тобой россыпь ароматных веточек шикарного голубого нобилиса, готовая основа под веночек и куча разного мелкого декора. Венок получится шикарный: раскидистый, пышный, свежий и красивый. Готовый венок ты заберёшь с собой. Записаться на мастер-класс можно по номеру телефона.

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