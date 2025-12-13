Венок из натуральной голубой ели с декором
Притомский проспект, 3А
Начало:
Завершение:
4350₽
Возраст 12+
Выставки
Мастер-классы
Про событие
Мастер-класс по созданию новогоднего венка. Перед тобой россыпь ароматных веточек шикарного голубого нобилиса, готовая основа под веночек и куча разного мелкого декора. Венок получится шикарный: раскидистый, пышный, свежий и красивый. Готовый венок ты заберёшь с собой. Записаться на мастер-класс можно по номеру телефона.
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