ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Кемерово
  2. События

Велопутешествия: от мечты к дороге

Коворкинг Goodline
Советский проспект, 49А

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 16+

Про событие

Встреча с интересным человеком и разговор о велосипедных путешествиях. Егор — путешественник, писатель и автор шести книг, тренер из Томска. За его плечами — 130 000 км на велосипеде. Вокруг света (53 772 км), ТрансАфрика (15 000 км), два путешествия по Афганистану. Зимний Байкал, Памир, Якутия при –52 °C. В своих лекциях Егор рассказывает не только о маршрутах, но и о том, что происходит с человеком в дороге: страх, преодоление, доверие к миру. О чём встреча: — Вокруг света на велосипеде: как это было — Африка: 15 000 км и шесть случаев, чтобы умереть — Афганистан: две поездки с разницей в 12 лет — Книги: как путешествие становится текстом Будет живой разговор и ответы на вопросы. Количество мест ограничено. Запись в тг @chaikovskaya_massage

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Мифы о мужской и женской психологии
Мифы о мужской и женской психологии

Бесплатно

О чём молчат женщины в картинах Боттичелли?
О чём молчат женщины в картинах Боттичелли?

1500₽

Винный кутюрье
Винный кутюрье

2625₽

Чехол для карт Таро из кожи
Чехол для карт Таро из кожи

2300₽

Творческий киновечер «Свадебный переполох»
Творческий киновечер «Свадебный переполох»

от 2000₽

КузбассХаммер (KuzbassHammer)
КузбассХаммер (KuzbassHammer)

Бесплатно

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьи