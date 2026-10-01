Встреча с интересным человеком и разговор о велосипедных путешествиях. Егор — путешественник, писатель и автор шести книг, тренер из Томска. За его плечами — 130 000 км на велосипеде. Вокруг света (53 772 км), ТрансАфрика (15 000 км), два путешествия по Афганистану. Зимний Байкал, Памир, Якутия при –52 °C. В своих лекциях Егор рассказывает не только о маршрутах, но и о том, что происходит с человеком в дороге: страх, преодоление, доверие к миру. О чём встреча: — Вокруг света на велосипеде: как это было — Африка: 15 000 км и шесть случаев, чтобы умереть — Афганистан: две поездки с разницей в 12 лет — Книги: как путешествие становится текстом Будет живой разговор и ответы на вопросы. Количество мест ограничено. Запись в тг @chaikovskaya_massage