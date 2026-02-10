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Велоэкскурсия «Кемерово без пробок»

Рабочий страны Советов, 55.361326, 86.056043

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 14+

Про событие

А что, если посмотреть на город с другой стороны — не из окна автомобиля и не по дороге на работу, а на велосипеде? Это будет неспешная прогулка по городу, где будут и интересные истории, и красивые места, и немного отдыха. За 2 часа ты: — проедешь по историческому центру — узнаешь, как формировался Кемерово — увидишь городские муралы и современный стрит-арт — завершат маршрут там, где особенно красиво встречать летний вечер, — на Московской площади, одном из лучших в городе мест для наблюдения за закатом Это не спортивный заезд и не лекция. Это возможность провести вечер иначе — познакомиться с городом заново и увидеть то, что обычно остается незамеченным. — Физическая подготовка: базовая — нужно уверенно держать равновесие, уметь тормозить и поворачивать. Это не гонка: едем в спокойном темпе, с остановками на фото и рассказы. Средняя дистанция — около 10 км за 2 часа с паузами. Что нужно иметь с собой? — Свой велосипед — прокат не предоставляется. Подойдёт любой городской/горный велосипед, главное — исправные тормоза и накачанные колеса. — Шлем — Удобная одежда по погоде, вода, солнцезащита и хорошее настроение. Тебе предоставят аудиогарнитуру:)

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