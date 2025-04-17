Четыре талантливые артистки драматического театра Кузбасса наполнят пространство проникновенными стихами одной из самых ярких поэтесс Серебряного века. Под живое фортепиано можно будет окунуться в мир страсти, любви и цветаевской лирики. В этот вечер выступят: - Дарья Мартышина - Светлана Шилова - Софья Чинкова - Анна Илларионова Рекомендуем забронировать столик заранее по телефону