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Вечер поэзии Марины Цветаевой

Советская кондитерская» б-р Строителей 16

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Завершение:

1500₽
Возраст 18+
Выставки

Про событие

Четыре талантливые артистки драматического театра Кузбасса наполнят пространство проникновенными стихами одной из самых ярких поэтесс Серебряного века. Под живое фортепиано можно будет окунуться в мир страсти, любви и цветаевской лирики. В этот вечер выступят: - Дарья Мартышина - Светлана Шилова - Софья Чинкова - Анна Илларионова Рекомендуем забронировать столик заранее по телефону

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