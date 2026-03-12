Магический вечер, где профессиональный фокусник-иллюзионист продемонстрирует как обычные предметы обретают необычные свойства. Тебя ждут трюки с картами, монетами, книгами, а также много юмора, чтение мыслей, телекинез и метаморфозы предметов. Это вечер в стиле «джаз мэджик»: фокусник общается со зрителем импровизационно, а все фокусы возникают «здесь и сейчас».