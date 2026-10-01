ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Кемерово
  2. События

«Вайбовый» День Рождения

Клумба
Караоке-бар «Вайб», Кузнецкий проспект, 55

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Концерты
Вечеринки
Еда

Про событие

Третий день рождения караоке-бара «Вайб». В программе: — Караоке и живой звук — Выступление группы «Настоящий квартирник» — Интерактивы — Подарки и розыгрыш призов — Праздничный торт и салют А после 00:00 — афтепати. Дресс-код: чёрный, белый и серебро. Сбор гостей — 19:00 Бронь столов по телефону

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Голос влияния. Манифест
Голос влияния. Манифест

от 800₽

Кофейные гадания
Кофейные гадания

1350₽

Тыква Фест
Тыква Фест

Бесплатно

Огонь и воск
Огонь и воск

2400₽

Музыкальное лото: Клуб бывших жён
Музыкальное лото: Клуб бывших жён

от 1000₽

Творческий киновечер «Гарри Поттер и философский камень»
Творческий киновечер «Гарри Поттер и философский камень»

от 2000₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьи