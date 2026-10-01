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Третий день рождения караоке-бара «Вайб». В программе: — Караоке и живой звук — Выступление группы «Настоящий квартирник» — Интерактивы — Подарки и розыгрыш призов — Праздничный торт и салют А после 00:00 — афтепати. Дресс-код: чёрный, белый и серебро. Сбор гостей — 19:00 Бронь столов по телефону
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