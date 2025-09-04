Неформальная лекция с дизайнером одежды о моде в Кузбассе в начале 20 века. Щеголять нарядами любили во все времена. Но знаешь, где это было по-настоящему круто и дерзко? Не в Париже, а в Кузбассе в 1920-е. Это была эпоха контрастов: суровая реальность и невероятная жажда новой жизни. В 1920-е годы Кузбасс становится ареной эксперимента: в угольный регион приезжают новые люди и новые идеи. Именно там, где было «нельзя», и начали происходить первые эксперименты со стилем. Как валенки сочетали с бриджами? Во что одевались первые модницы Кузбасса? Лекторий с дизайнером одежды, членом союза дизайнеров России Натэллой Джураевой. Сбор гостей в 18:00, начало в 18:30.