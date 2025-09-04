ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Кемерово
  2. События

Валенки и бриджи: первая глава кузбасской моды начала ХХ века

Коворкинг Goodline
Советский проспект, 49А

Начало:

Завершение:

300₽
Возраст 12+

Про событие

Неформальная лекция с дизайнером одежды о моде в Кузбассе в начале 20 века. Щеголять нарядами любили во все времена. Но знаешь, где это было по-настоящему круто и дерзко? Не в Париже, а в Кузбассе в 1920-е. Это была эпоха контрастов: суровая реальность и невероятная жажда новой жизни. В 1920-е годы Кузбасс становится ареной эксперимента: в угольный регион приезжают новые люди и новые идеи. Именно там, где было «нельзя», и начали происходить первые эксперименты со стилем. Как валенки сочетали с бриджами? Во что одевались первые модницы Кузбасса? Лекторий с дизайнером одежды, членом союза дизайнеров России Натэллой Джураевой. Сбор гостей в 18:00, начало в 18:30.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Творческий киновечер «Пираты Карибского моря»
Творческий киновечер «Пираты Карибского моря»

1800₽

Фестиваль искусства, истории и науки «Уголь объединяет»
Фестиваль искусства, истории и науки «Уголь объединяет»
до

Бесплатно

Трендовые вазы
Трендовые вазы

от 1300₽

Образовательная программа «PELENA L.A.B. 26»
Образовательная программа «PELENA L.A.B. 26»

Бесплатно

Творческий киновечер «Гордость и предубеждение»
Творческий киновечер «Гордость и предубеждение»

1800₽

Культурный завтрак
Культурный завтрак

800₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста