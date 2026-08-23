ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Кемерово
  2. События

Ужин-лекция «Эпоха Возрождения как код жизни»

Volna
Томская улица, 5, VIP-зал

Начало:

Завершение:

5000₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

Камерный вечер, где история и искусство будут переплетаться с гастрономией и тёплым общением. Ты перенесёшься в итальянскую эпоху Возрождения — время, когда рождались мировые шедевры, и человеческий дух стремился к совершенству и постижению великого. Каждый элемент ужина — от лекции до специально подобранных блюд и напитков — будет наполнен духом Италии, духом жизни. В программе: - лекция «Эпоха Возрождения как код жизни», - special welcome drinks, - итальянские закуски от шеф-повара Олега Стоматова, - призы и подарки, - вдохновение и послевкусие счастья. Бронирование в тг @er_valeria

Контакты

Телефон

Telegram

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Лагерь для взрослых «В пятницу!»
Лагерь для взрослых «В пятницу!»
c
по

10600₽

Бабье лето
Бабье лето

2800₽

Творческий киновечер «Пираты Карибского моря»
Творческий киновечер «Пираты Карибского моря»

1800₽

Музыкальное лото: Хиты всех времён
Музыкальное лото: Хиты всех времён

от 800₽

Экскурсии. Визит Кузбасс Х ПЕЛЕНА
Экскурсии. Визит Кузбасс Х ПЕЛЕНА
c
по

500₽

«Джазовая среда». Открытие сезона
«Джазовая среда». Открытие сезона

от 1000₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста