Камерный вечер, где история и искусство будут переплетаться с гастрономией и тёплым общением. Ты перенесёшься в итальянскую эпоху Возрождения — время, когда рождались мировые шедевры, и человеческий дух стремился к совершенству и постижению великого. Каждый элемент ужина — от лекции до специально подобранных блюд и напитков — будет наполнен духом Италии, духом жизни. В программе: - лекция «Эпоха Возрождения как код жизни», - special welcome drinks, - итальянские закуски от шеф-повара Олега Стоматова, - призы и подарки, - вдохновение и послевкусие счастья. Бронирование в тг @er_valeria