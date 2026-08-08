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Uglystephan

Редакция
Бар «Фойе», пр. Октябрьский, 28

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Завершение:

от 999₽ до 3999₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Музыкальный рэп-исполнитель, автор таких треков, как «Дай Мне Шанс», «Снова Обогнал Их», «Фак», «Skamming Shit», «Ко мне», и многих других. Тебя ждёт насыщенная программа, живое общение, мощная энергетика и, конечно же, фирменный стиль Uglystephan, который покорил миллионы сердец по всей стране. Внимание: событие рекомендовано для лиц 16 лет и старше. Посещение лицами, не достигшими 14-летнего возраста, допускается исключительно в сопровождении родителя или иного законного представителя.

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