Мастер-класс СДВГ-формата
Сделаешь дофаминовые свечи и задекорируешь подносик из гипса.
Всё это под фуршет и классику кино о моде «Дьявол носит Prada».
Запись в тг @tata_guzenk
Мастер-класс СДВГ-формата
Сделаешь дофаминовые свечи и задекорируешь подносик из гипса.
Всё это под фуршет и классику кино о моде «Дьявол носит Prada».
Запись в тг @tata_guzenk
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