Возраст 12+
Кино
Мастер-классы
Про событие
Внимание, мероприятие отменили. Просмотр романтической комедии «Рождество на двоих» + мастер-класс, где каждая участница зальёт свечу из соевого воска в шкатулку «снеговик» с ароматом на выбор, а также задекорирует 2 ёлочные игрушки из гипса на выбор Вечер дополнит лёгкий фуршет с бокалом игристого, а профессиональный фотограф позаботится о том, чтобы сохранить памятные кадры.
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