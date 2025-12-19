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[отменено] Творческий вечер + кинопоказ: «Рождество на двоих»

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Кузбасская улица, 10

Начало:

Завершение:

2000₽
Возраст 12+
Кино
Мастер-классы

Про событие

Внимание, мероприятие отменили. Просмотр романтической комедии «Рождество на двоих» + мастер-класс, где каждая участница зальёт свечу из соевого воска в шкатулку «снеговик» с ароматом на выбор, а также задекорирует 2 ёлочные игрушки из гипса на выбор Вечер дополнит лёгкий фуршет с бокалом игристого, а профессиональный фотограф позаботится о том, чтобы сохранить памятные кадры.

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