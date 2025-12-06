Просмотр романтической комедии «Отпуск по обмену» + мастер-класс по созданию свечи + роспись гипсовых ёлочных игрушек. Ты сможешь создать свою собственную ароматную свечу из соевого воска в стильной шкатулке-«ёлочке», выбрав для неё любимый аромат, а также расписать две гипсовые ёлочные игрушки на твой вкус. Вечер дополнит лёгкий фуршет с бокалом игристого, а профессиональный фотограф позаботится о том, чтобы сохранить памятные кадры.