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Творческий вечер + кинопоказ: «Однажды в Вегасе»

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Кузбасская улица, 10

Начало:

Завершение:

от 1700₽ до 2000₽
Возраст 18+
Кино
Мастер-классы

Про событие

Посмотришь комедию «Однажды в Вегасе» и нарисуешь картину с объёмным декором из гипса. Во время просмотра будет фуршет, чаепитие и игристое для каждого. Стоимость: — Картина в формате А4: 1700р — Картина в формате А3: 2000р Запись в тг @tata_guzenk

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