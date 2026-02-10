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Посмотришь комедию «Однажды в Вегасе» и нарисуешь картину с объёмным декором из гипса. Во время просмотра будет фуршет, чаепитие и игристое для каждого. Стоимость: — Картина в формате А4: 1700р — Картина в формате А3: 2000р Запись в тг @tata_guzenk
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