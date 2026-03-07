Мастер-класс по созданию ароматных свечей из соевого воска под романтичный фильм «Красотка». Сделаешь свечу в шкатулке «Роза» с отдушкой на выбор. Отдельно задекорируешь поднос из гипса. Во время просмотра будет фуршет, чаепитие и игристое для каждого. Стоимость: 2000р, а если придешь с кем-то, то 1700р с человека Запись в тг @tata_guzenk