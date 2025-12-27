Просмотр романтической комедии «Четыре Рождества» + будешь рисовать новогодние картины текстурной пастой. Вечер дополнит лёгкий фуршет с бокалом игристого, а профессиональный фотограф позаботится о том, чтобы сохранить памятные кадры.