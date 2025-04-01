Творческий мастер-класс по масляной живописи «Восход солнца»
ул. Дзержинского, 6
Начало:
Завершение:
1700₽
Возраст 16+
Про событие
Вы создадите свою собственную картину, вдохновленную красотой восходящего солнца! Что будет на мастер-классе: – узнаете о технике работы с маслом, – получите рекомендации художника, – освоите основные приемы техники, – научитесь передавать зимнее настроение на холсте, – создадите уникальную картину. Все материалы входят в стоимость билета и выдаются на месте, а созданные работы можно забрать домой. Количество мест ограничено
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