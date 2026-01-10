Уютный арт-вечер с кинопросмотром. Посмотришь первую и последнюю серию «Сверхъестественного». А во время просмотра сотворишь свечу в шкатулке и декоративный подносик. Шампанское, сладости и попкорн для каждой участницы. Стоимость: 2300р с одного человека. Если ты с другом/подругой — 2000р с одного. Все материалы включены в стоимость. Места ограничены. Запись в тг @tata_guzenk