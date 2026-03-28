Аттракцион невиданной щедрости или билет в один конец? Тебя ждёт представление, где звук накроет шапито и наружу выйдет то, что обычно прячется под гримом . Выступают на этом шоу: STEP B ACIDPRIVA RUSTY ELASENE INOTMOB KULICH AWILL PALARIN PAWWWUK FC: +18 DC: цирковой *Запрещено все, что запрещено законом РФ *Покупка билета не гарантирует прохода ФейсКонтроля *Вход со своим алкоголем запрещён *Возврат билетов осуществляется не менее чем за три дня до мероприятия