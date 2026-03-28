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Цирк Давления (Circus Of Pressure)

Творческая мастерская «Ковёр»
улица Мичурина, 120Б/1

Начало:

Завершение:

от 400₽ до 1000₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Аттракцион невиданной щедрости или билет в один конец? Тебя ждёт представление, где звук накроет шапито и наружу выйдет то, что обычно прячется под гримом . Выступают на этом шоу: STEP B ACIDPRIVA RUSTY ELASENE INOTMOB KULICH AWILL PALARIN PAWWWUK FC: +18 DC: цирковой *Запрещено все, что запрещено законом РФ *Покупка билета не гарантирует прохода ФейсКонтроля *Вход со своим алкоголем запрещён *Возврат билетов осуществляется не менее чем за три дня до мероприятия

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