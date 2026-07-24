Томские опытные комики снова здесь! Яркий дуэт Ильи Сойера и Кати Гусевой — экспрессия и откровенность на одной сцене. Ребята неоднократно были участниками праймовых шоу стендап-клуба Томедия: Комедийная битва, Манимайк, Покерный стендап. Выступят с проверенным материалом и точно попадут в твоё сердце.