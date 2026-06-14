Эксклюзивная экскурсия по Старому Центральному кладбищу №1. Что тебя ждёт: — Неизвестные факты о выдающихся кемеровчанах — Эволюция надгробий как зеркало эпох — Философский взгляд на связь времен — Атмосферные истории от гида Арины Ткаченко Не забудь про удобную обувь и одежду по погоде.