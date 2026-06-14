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Тени прошлого

Центральное кладбище №1

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500₽
Возраст 12+
Необычное

Про событие

Эксклюзивная экскурсия по Старому Центральному кладбищу №1. Что тебя ждёт: — Неизвестные факты о выдающихся кемеровчанах — Эволюция надгробий как зеркало эпох — Философский взгляд на связь времен — Атмосферные истории от гида Арины Ткаченко Не забудь про удобную обувь и одежду по погоде.

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