Возраст 12+
Необычное
Про событие
Эксклюзивная экскурсия по Старому Центральному кладбищу №1. Что тебя ждёт: — Неизвестные факты о выдающихся кемеровчанах — Эволюция надгробий как зеркало эпох — Философский взгляд на связь времен — Атмосферные истории от гида Арины Ткаченко Не забудь про удобную обувь и одежду по погоде.
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