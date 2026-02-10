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Тайны «Фёдоровки»

Государственная научная библиотека Кузбасса им. В. Д. Федорова, улица Дзержинского, 19

Начало:

Завершение:

300₽
Возраст 12+

Про событие

Экскурсия в библиотеке имени В. Д. Фёдорова. В 1963 году запустили основное здание. А в 1988 к нему добавили пятиэтажную пристройку в стиле позднего советского функционализма. Что тебя ждёт? — Увидишь фресковую роспись «Произведение технологий» от кузбасского художника Александра Суслова. — Познакомишься с выставкой «Россия — великая судьба»: о книгах как символе единства народов. — Пройдёшь в переход ко второму зданию, где находятся портреты «Золотые звёзды Кузбасса» — героев СССР и России. А ещё заглянешь в фондохранилище и узнаешь: - Как и где хранятся книги? - Что такое ВВК и инвентарный номер? - Почему здесь маленькие окна и толстые стекла? - А главное — сколько врагов у книг? Экскурсию по музею проведёт главный библиотекарь — Инна Владимировна Ульянова. Регистрация обязательна

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