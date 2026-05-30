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Танцевальный пленэр «Цветкор»

Творческая мастерская «Ковёр»
улица Мичурина, 120Б/1

Начало:

Завершение:

1200₽
Возраст 18+
Спектакли
Мастер-классы

Про событие

Новый поиск на стыке двух искусств: танца и живописи.

Что, если они самостоятельны и независимы? А что, если — дополнят и обслужат друг друга?

Если декорации к танцевальному действию создавать прямо во время танца, а сам танцовщик станет инструментом художника?

«ЦВЕТКОР» — это проект, объединивший художников и танцовщиков для создания общего полотна. В поле зрения участников нет интереса к манифестации, выявлению остросоциальных проблем или громкому высказыванию. Зрители увидят акт, в процессе которого происходят взаимное дополнение танца и живописи, их исследование друг друга, взаимодействие, взаимообучение и передача опыта.

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