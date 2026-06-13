Совместишь приятное с полезным и очень сырным. В программе: — Мастер-класс по изготовлению свечи в форме сыра; — Дегустация 2-х блюд сырного спешла: рикотта и кедровая страчателла в хрустящем канеле с крабом и икрой хариуса и паста, приготовленная в сырной головке пармезана. А ещё тебя ждёт игристое, фотограф, новые знакомства и атмосфера девичника. Количество мест ограничено Запись по телефону