«Сырный» мастер-класс
Строителей б-р. 21
Начало:
Завершение:
2900₽
Возраст 16+
Мастер-классы
Еда
Про событие
Совместишь приятное с полезным и очень сырным. В программе: — Мастер-класс по изготовлению свечи в форме сыра; — Дегустация 2-х блюд сырного спешла: рикотта и кедровая страчателла в хрустящем канеле с крабом и икрой хариуса и паста, приготовленная в сырной головке пармезана. А ещё тебя ждёт игристое, фотограф, новые знакомства и атмосфера девичника. Количество мест ограничено Запись по телефону
Контакты
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи