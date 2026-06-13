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«Сырный» мастер-класс

«Забой», шахтёрский ресторан
Строителей б-р. 21

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2900₽
Возраст 16+
Мастер-классы
Еда

Про событие

Совместишь приятное с полезным и очень сырным. В программе: — Мастер-класс по изготовлению свечи в форме сыра; — Дегустация 2-х блюд сырного спешла: рикотта и кедровая страчателла в хрустящем канеле с крабом и икрой хариуса и паста, приготовленная в сырной головке пармезана. А ещё тебя ждёт игристое, фотограф, новые знакомства и атмосфера девичника. Количество мест ограничено Запись по телефону

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