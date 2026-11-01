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Стендап импровизация

Наследие
Октябрьский проспект, 28к2

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Ася, Кирилл и Артём в импровизационном шоу. Это не просто стендап, где артисты выходят на сцену и рассказывают заготовленные шутки. Это живое общение со зрителями, неожиданные вопросы, смешные ответы. Здесь зрители становятся частью шоу, комики взаимодействуют с залом, шутят друг над другом и превращают обычные разговоры в настоящий юмор. Сбор гостей в 18:30.

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