Возраст 18+
Стендап
Про событие
Ася, Кирилл и Артём в импровизационном шоу. Это не просто стендап, где артисты выходят на сцену и рассказывают заготовленные шутки. Это живое общение со зрителями, неожиданные вопросы, смешные ответы. Здесь зрители становятся частью шоу, комики взаимодействуют с залом, шутят друг над другом и превращают обычные разговоры в настоящий юмор. Сбор гостей в 18:30.
Контакты
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи