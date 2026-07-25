Ироничные песни, высмеивающие молодёжные движения и субкультуры, а также всё, что тебя окружает. На сцене — только Русик и Денис. В программе — «Любимый Альбом Твоей Мамы», «Не по-христиански» возможно целиком. Увидишь знакомый материал под другим углом. Вместо ска-панкового драйва и полного состава — гитары, голоса и атмосфера бара.