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Станиславский 2/5 (Stanislavsky)

Jawsspot
Октябрьский проспект, 28к2

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Ироничные песни, высмеивающие молодёжные движения и субкультуры, а также всё, что тебя окружает. На сцене — только Русик и Денис. В программе — «Любимый Альбом Твоей Мамы», «Не по-христиански» возможно целиком. Увидишь знакомый материал под другим углом. Вместо ска-панкового драйва и полного состава — гитары, голоса и атмосфера бара.

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