ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Кемерово
  2. События

Спектакль-ужин «Затеси»

Гриль-бар42
проспект Ленина, 90/2

Начало:

Завершение:

от 7500₽ до 9000₽
Возраст 18+
Спектакли
Необычное
Еда

Про событие

Театрально-гастрономический ужин-спектакль по мотивам прозы Виктора Астафьева «Затеси». Это не спектакль между подачами блюд. И не гастрономический ужин с развлекательной программой. Каждой главе спектакля — свой вкус. Каждой эмоции — своё блюдо и винное сопровождение. Специально для вечера из Иркутска приезжают бренд-шеф ресторана Bel Viaggi Александр Воронин и шеф-сомелье Алексей Иванов. Вместе с командой «Гриль-бар42» они создадут гастрономическую и винную историю, которая станет частью спектакля. «ЗАТЕСИ» — о памяти. О людях и событиях, которые оставляют след. О вкусах, запахах и звуках, способных спустя годы вернуть тебя в прошлое… Стоимость: 7 500р — без алкогольного сопровождения 9 000р — с алкогольным сопровождением Количество мест ограничено. Бронь по телефону и в тг @Grill_bar42

Контакты

Телефон

Telegram

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Голос влияния. Манифест
Голос влияния. Манифест

от 800₽

Кофейные гадания
Кофейные гадания

1350₽

Тыква Фест
Тыква Фест

Бесплатно

Огонь и воск
Огонь и воск

2400₽

Музыкальное лото: Клуб бывших жён
Музыкальное лото: Клуб бывших жён

от 1000₽

Творческий киновечер «Гарри Поттер и философский камень»
Творческий киновечер «Гарри Поттер и философский камень»

от 2000₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьи