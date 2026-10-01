Театрально-гастрономический ужин-спектакль по мотивам прозы Виктора Астафьева «Затеси». Это не спектакль между подачами блюд. И не гастрономический ужин с развлекательной программой. Каждой главе спектакля — свой вкус. Каждой эмоции — своё блюдо и винное сопровождение. Специально для вечера из Иркутска приезжают бренд-шеф ресторана Bel Viaggi Александр Воронин и шеф-сомелье Алексей Иванов. Вместе с командой «Гриль-бар42» они создадут гастрономическую и винную историю, которая станет частью спектакля. «ЗАТЕСИ» — о памяти. О людях и событиях, которые оставляют след. О вкусах, запахах и звуках, способных спустя годы вернуть тебя в прошлое… Стоимость: 7 500р — без алкогольного сопровождения 9 000р — с алкогольным сопровождением Количество мест ограничено. Бронь по телефону и в тг @Grill_bar42