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Спектакль «Цветаева»

Редакция
пр. Октябрьский, 28

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 16+
Спектакли

Про событие

Спектакль погружает зрителей в непростую, но вдохновляющую судьбу великой русской поэтессы Маринины Ивановны Цветаевой. В это время исторических перемен, когда страна переживает кризис, а сама Цветаева оказывается на грани выживания, мы видим, как искусство и жизнь переплетаются в её судьбе. Действие разворачивается в полуразрушенной Москве, где поэтесса сталкивается с ужасами нищеты, одиночества и безысходности. Однако, несмотря на все испытания, Цветаева не теряет своей сущности, оставаясь верной своим принципам и творческому призванию. Она сражается за выживание, изо всех сил стараясь обеспечить будущее своим детям, при этом не прекращая писать свои стихи, которые становятся её единственным утешением и источником силы.

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