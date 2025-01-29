Спектакль погружает зрителей в непростую, но вдохновляющую судьбу великой русской поэтессы Маринины Ивановны Цветаевой. В это время исторических перемен, когда страна переживает кризис, а сама Цветаева оказывается на грани выживания, мы видим, как искусство и жизнь переплетаются в её судьбе. Действие разворачивается в полуразрушенной Москве, где поэтесса сталкивается с ужасами нищеты, одиночества и безысходности. Однако, несмотря на все испытания, Цветаева не теряет своей сущности, оставаясь верной своим принципам и творческому призванию. Она сражается за выживание, изо всех сил стараясь обеспечить будущее своим детям, при этом не прекращая писать свои стихи, которые становятся её единственным утешением и источником силы.