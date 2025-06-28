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Про событие
Вечеринка возле бассейна, в знойный летний день. Что может быть лучше? Гостями вечеринки станут Space Food из Санкт-Петербурга, частые гости топа Beatport. Space Food — это музыкальный проект, который стал синонимом экспериментального звучания и креативного подхода к электронной музыке. Их музыка выпускается на известных мировых лейблах, что подтверждает их высокую степень признания в концертной и музыкальной индустрии: Stil vor talent, Multinotes, Toolroom, Kinetika, Outta Limits, Heinz Music, Hoomidas, Radiant, Stereo Productions. Билеты можно приобрести у организатора - https://t.me/timasalomon Early Birds — 1000 рублей First release — 1500 рублей Door Prise — 2000 рублей
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